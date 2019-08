Unfall: Auto kracht ungebremst in anderen Pkw

Altena – In einer Kurve ist ein Autofahrer einfach geradeaus gefahren - und ungebremst in einen anderen Pkw gekracht. Die Rahmedestraße war komplett gesperrt.

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwochnachmittag auf der Rahmedestraße. Grund war ein Verkehrsunfall in Höhe der ehemaligen Firma Berg.

Dort war ein aus Richtung Lüdenscheid kommender Citroen-Fahrer in einer leichten Kurve geradeaus gefahren. „Ursache noch unbekannt“, teilte die Polizei an der Unfallstelle mit.

Der Fahrer querte die Gegenfahrbahn und stieß dann nahezu ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Auch ein zweites geparktes Fahrzeug wurde beschädigt.

Der Unfallverursacher wurde verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum Hellersen gebracht. Zwei der am Unfall beteiligten Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurden auch die Hauptamtlichen der Feuerwache alarmiert. Die Rahmedestraße war für etwa 20 Minuten komplett gesperrt, anschließend konnte der Verkehr bis zur Räumung der Unfallstelle nur einspurig fließen. Es kam zu Staus.