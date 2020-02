Unfall in der Nette: Ausweichmanöver endet im Krankenhaus

Altena – Ein Mann liegt im Krankenhaus, drei Autos wurden demoliert. Einen heftigen Unfall hat ein Fahrer verursacht, der dann einfach abhaute.

Die Westiger Straße war in Höhe des Abzweigs zum Kohlhagener Weg nach einem Unfall am Montagabend für mehr als eine Stunde gesperrt. Der Grund: Ein 54-Jähriger aus Altena, der einem Auto ausweichen musst, das ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, touchierte mit seinem Wagen zwei am Straßenrand geparkte Pkw.

Sein silberfarbener Mercedes sowie die beiden geparkten Autos wurden dabei so stark demoliert, dass sie abgeschleppt und die Straße dafür gesperrt werden musste.

Roter Kleinwagen gesucht

Der Mann aus Altena fuhr um 17.10 Uhr in Richtung Altena, als ihm „ein roter Kleinwagen, eventuelle ein Seat, auf seiner Spur entgegenkam“, berichtet Dietmar Boronowski von der Kreispolizei. Deshalb wich der 54-Jährige aus und touchierte die beiden geparkten Autos. Beim Unfall wurde er verletzt und vom Rettungswagen ins Klinikum nach Lüdenscheid gebracht.

Der Fahrer des Kleinwagens fuhr einfach weiter.

Auch die Feuerwehr war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus. Die Polizei sucht Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Altena unter 0 23 52/9 19 90 melden