Frau stürzt mit Motorrad und wird schwer verletzt

Altena/Arnsberg – Für eine 22-Jährige aus Altena endete die Motorradtour böse: Sie wurde bei einem Unfall schwer verletzt.

Die Frau war am Dienstagabend um 17.55 Uhr auf der Landstraße 682 in Arnsberg in Richtung Holzen unterwegs.

„Im Bereich einer Linkskurve kam sie von der Straße ab und stürzte“, berichtet die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis.

Per Rettungsdienst ins Krankenhaus

Bei dem Sturz erlitt die Altenaerin schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

