Von Auto geblendet: Frau verreißt Lenkrad - mit heftigen Folgen

Weil ein Auto sie blendete, erschrak eine Frau aus dem MK so stark, dass sie das Lenkrad verriss und einen Unfall baute.

Einen ordentlichen Schreck hat eine Frau aus Altena (63) am Mittwochabend bekommen: Sie war mit ihrem Wagen auf der Westiger Straße in der Nette in Altena unterwegs, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, das sie stark blendete. Und zwar so extrem, dass die 63-Jährige „das Lenkrad ihres Pkw verriss“, wie die Polizei berichtet.

Unfall in Altena: Autos stark demoliert - hoher Schaden

Ihr Wagen touchierte dadurch die beiden Autos eines 52-jährigen Altenaers und einer 59-jährigen Altenaerin, die am Straßenrand standen. Dabei wurden die Autos stark demoliert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10.150 Euro.

