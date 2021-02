Holztransporter reißt Stromleitung ab 

Ein Sattelschlepper, beladen mit Holz, hat eine Stromleitung demoliert. Auch ein Mast brach. Der Verursacher floh.

Altena – Ein Sattelschlepper, der nach ersten Erkenntnissen mit Holzstämmen beladen war, ist am Montagabend (1. Februar) um kurz nach 20 Uhr am Großendrescheid in einer Überlandleitung hängen geblieben.

Strommast umgerissen

Das bemerkte der Fahrer des Sattelschleppers wohl nicht. Denn er fuhr einfach weiter, sodass die still gelegte Stromleitung, die über der Straße hing, riss und auch ein Strommast umgerissen wurde, wie die Polizei mitteilt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei.

Diese sucht nun nach weiteren Zeugen: Wer den Unfall oder einen Laster gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Wache in Altena unter Telefon 0 23 52/9 19 90 zu melden.