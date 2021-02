Auto kracht gegen Felswand - Fahrerin hat großes Glück

Ursache ungeklärt

Die Fahrerin hatte richtig Glück: Sie blieb unverletzt, als ihr Auto in Altena gegen eine Felswand krachte. Wie es zu dem Unfall klar, ist unklar.

Die Frau (43) aus Altena war am Sonntag (21. Februar) mittags auf der Lüdenscheider Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Um 12.25 Uhr kam sie plötzlich mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte in die Felswand direkt am Straßenrand.

Unfall: Ursache ungeklärt

Verletzt wurde die Fahrerin nicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Unklar ist bislang, warum der Wagen von der Fahrbahn abkam.

Die Lüdenscheider Straße hat auch Straßen.NRW besonders im Blick. Es geht um die Sicherheit für Autofahrer.