Autos krachen ineinander: Zwei Schwangere werden verletzt

Hemer/Altena - Ungebremst ist eine Frau aus Altena mit ihrem Auto in einen Pkw gekracht. Drei Menschen wurden verletzt, darunter zwei schwangere Frauen.

Einen Unfall mit bösen Folgen hat eine Frau aus Altena am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr auf der Mendener Landstraße in Hemer verursacht.

In Höhe des Abzweigs zur Firma Vogel wollte eine 30-jährige Hemeranerin nach links abbiegen. Die dahinterfahrende 29 -jährige Altenaerin bemerkt dies zu spät und krachte ungebremst in das Auto der Hemeranerin, teilt die Polizei mit.

Drei Frauen im Krankenhaus

Das Bittere: In beiden Wagen saßen zwei schwangere Frauen, sie wurden verletzt. Schwere Verletzungen trug die schwangere 30-Jährige davon. Die schwangere Beifahrerin (28) im Auto der Altenaerin kam mit leichten Blessuren davon, ebenso wie die Fahrerin selbst. Alle drei kamen ins Krankenhaus.

Bundesstraße voll gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 7 bis etwa 14.10 Uhr komplett gesperrt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu rekonstruieren, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Menden (02373/90997123) oder der Polizeiwache in Hemer (02372/90990) in Verbindung zu setzen.

