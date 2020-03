Unfall-Drama: Balkongeländer bricht, Mann stürzt in die Tiefe - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mann (26) aus Altena in Lebensgefahr

+ © Daniel Schröder Unfall-Drama in Altena: Balkongeländer bricht, Mann stürzt 10 Meter in die Tiefe (Symbolbild) © Daniel Schröder

Schwerer Unfall in Altena: Ein Mann (26) stürzte am Montagabend vom Balkon zehn Meter in die Tiefe. Das Geländer hatte nachgegeben.