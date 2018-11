Unfall in Altena: Über die Leitplanke vor einen Baum

Einsatz der Feuerwehr an der Rahmedestraße.

Altena - Über die Leitplanke und gegen einen Baum: Polizei und Feuerwehr Altena rückten zu einem nicht alltäglichen Unfall aus.

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Altena in die Rahmedestraße gerufen. Dort war ein Pkw in einer Kurve oberhalb der Firma Claas von der Straße abgekommen, irgendwie über die Leitplanke gelangt und schließlich gegen einen Baum geprallt.

Die 33-jährige Fahrerin konnte sich selbst befreien. Die Feuerwehr, die mit dem Rüstzug der hauptamtlichen Feuerwache und der Schnelleinsatzgruppe vor Ort war, sicherte die Unfallstelle ab, sagte Patrick Slatosch, der Pressesprecher der Feuerwehr.

Auf der Rahmedestraße kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 5500 Euro.