Unfall auf nasser Straße

Altena - Eine rutschige Straße führte am Freitagnachmittag zu einem Alleinunfall auf dem Brachtenbecker Weg. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Altenaer den Brachtenbecker Weg in Richtung Altena. Auf der nassen Fahrbahn kam er ins Schleudern und fuhr in die Böschung am linken Fahrbahnrand. Von dort wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so sehr beschädigt, dass Betriebsstoffe über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt wurden. Da die Straße durch das Öl extrem glatt wurde, blieb sie bis nach der Reinigung durch die Spezialfirma Metras gesperrt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Ein Anwohner der den Unfall gehört hatte und zur Hilfe geeilt war, berichtete, dass solche Vorfälle am Brachtenbecker Weg keine Seltenheit seien. "Es wurde heute schon ein Auto abgeschleppt", berichtet er. Der Fahrer sei auf der linken Seite gegen eine Mauer gefahren und das Auto nicht mehr fahrbereit gewesen, verletzt wurde er nicht.

"Leitplanke wird vierteljährlich erneuert."

"Die Leitplanke hier wird vierteljährlich erneuert", so sein Eindruck. Er wünscht sich, dass die Menschen auf der kleinen unübersichtlichen Straße vorsichtiger fahren.