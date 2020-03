Auto von der Straße gedrängt: Fahrer flieht

Altena – Erst drängt ein Fahrer ein Auto von der Straße, verursacht dann einen Unfall und macht sich sogar aus dem Staub.

Knapp 6000 Euro Schaden hat ein Fahrer durch sein rücksichtsloses Verhalten verursacht. Gekümmert hat sich er sich nicht um den Schaden. Er fuhr einfach weiter.

Der Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen an der Bahnhofstraße 41, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Dort war ein 39-jähriger Fahrer aus Altena um 5.40 Uhr in Richtung Lüdenscheider Straße unterwegs, als ihm im Gegenverkehr ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam.

Zwei Autos demoliert

Der Altenaer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte sein Wagen ein Auto, das am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf 5800 Euro.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges fuhr einfach weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altena unter der Telefonnummer 0 23 52/9 19 90 entgegen.