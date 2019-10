Motorradfahrer von Auto angefahren: Schwer verletzt

Altena - Gefährliches Manöver: Ein Autofahrer hat auf der Bahnhofstraße gewendet und dabei einen Motorradfahrer übersehen. Der Iserlohner wurde schwer verletzt.

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Altena war am Freitagabend um 19.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Nachrodt unterwegs und wendete in Höhe des Döner-Imbiss' sein Auto auf der Vorfahrtstraße, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Dabei übersah er einen aus Richtung Nachrodt kommenden 22-jährigen Motorradfahrer aus Iserlohn. Der Wagen stieß mit dem Iserlohner zusammen, dieser stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro.