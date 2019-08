Altena - Teure Unaufmerksamkeit: Ein Lüdenscheider (52) hat beim Anfahren ein Auto übersehen. Es krachte. Der Schaden ist groß.

An der Rahmedestraße hat es am Dienstagnachmittag in Höhe der Firma Mayweg gekracht. Ein 52-jähriger Fahrer aus Lüdenscheid hatte sein Auto am Fahrbahnrand geparkt und fuhr an. Dabei übersah er laut Polizei das Auto, in dem ein 25-Jähriger auf der Rahmedestraße unterwegs war.

Die Wagen kollidierten. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein Schaden von rund 8000 Euro