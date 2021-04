Unfall auf Verbindungsstraße im MK: Langer Stau

Autos krachen zusammen

+ © Thomas Bender Unfall an der Rahmedestraße: Autos krachen zusammen. © Thomas Bender

Lange Staus bildeten sich am Mittwoch (28. April) auf einer wichtigen Verbindungsstraße im MK. Sie war voll gesperrt - das zweite Mal innerhalb weniger Tage.

Lange Staus bildeten sich am Mittwoch (28. April) zwischen 13.20 und 14.15 Uhr in der Rahmede. Grund war ein Unfall in Höhe der Firma Mayweg.

Straße komplett gesperrt

Dort musste die 33-jährige Fahrerin eines Renault Clio verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte die 60-jährige Fahrerin des nachfolgenden Kia Picanto zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen kommen aus Altena, sie wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro. Weil Betriebsmittel ausliefen, rückte auch die Feuerwehr an. Während der Unfallaufnahme war die Rahmedestraße komplett gesperrt. Und das bereits das zweite Mal innerhalb von wenigen Tagen.