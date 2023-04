Unfall auf der Rahmedestraße: Erhebliche Staus in beide Richtungen

Von: Jona Wiechowski

Die beiden Autos wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. © Hüls/Polizeipressestelle

Ein seitlicher Zusammenstoß auf der Rahmedestraße in Altena sorgt am Donnerstagnachmittag für erhebliche Staus in beide Richtungen im Feierabendverkehr. Die Polizei spricht von drei Verletzten.

[Update 17.14 Uhr] Altena - Der Unfall hat sich auf Höhe der Einfahrt des Edeka-Marktes auf der Rahmedestraße ereignet. Die drei verletzten Personen - von ihnen zwei leicht und eine ein bisschen schwerer - mussten nach Informationen aus der Leitstelle alle ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Autos, die ineinander gekracht sind, wurden jeweils erheblich beschädigt, sind definitiv nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Das war gegen 17.10 noch nicht der Fall. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar.

Einsatz am Nachmittag beendet: Keine Betriebsstoffe ausgelaufen

Gegen 17.10 Uhr hieß es aus der Leitstelle des Märkischen Kreises, dass die Feuerwehr die Unfallstelle gereinigt hat und der Einsatz beendet werden konnte. Betriebsstoffe sind bei dem Unfall demnach nicht ausgelaufen, sodass nichts abgestreut werden musste.

[Urspungsmeldung] Aktuell, gegen 16.51 Uhr, räumt die Feuerwehr noch die Unfallstelle auf. Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen auf der Rahmedestraße.

Seit Montag, 17. April, ist das Rahmedetal gesperrt

Seit Montag, 17. April, ist das Rahmedetal bekanntlich wegen der bevorstehenden A45-Brückensprengung dicht, was die Situation um die Unfallstelle nicht verbessert. Am Donnerstagmorgen wurde im Auftrag von Straßen.NRW die Ampelanlage am Hemecker Weg aufgebaut. Die hatte zu Beginn der Sperrung allerdings nicht wie vorgesehen funktioniert, was für zweitweise Staus zwischen 200 bis 300 Metern sorgte, wie die Polizei berichtete. Sonst war es am ersten Tag weitestgehend ruhig geblieben.