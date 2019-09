Wegen Schwindels in Gegenverkehr geraten: Autos kollidieren frontal

Altena – Das hätte böse enden können: Weil ihm plötzlich schwindelig wurde, ist ein 55-Jähriger aus Altena mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Zwei Autos kollidierten frontal.

Der 55-Jährige war am Montagvormittag an der Bachstraße unterwegs. Plötzlich wurde dem Mann aus Altena am Steuer schwindelig, sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam ihm der Pkw eines 83-Jährigen aus Altena entgegen, die Wagen kollidierten. Beide Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Doch der 55-Jährige wurde „aufgrund des medizinischen Notfalls in das Elisabeth-Krankenhaus in Iserlohn gebracht“, teilt die Polizei mit.

Die Kollision der beiden Autos war so heftig, dass der Wagen des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden. musste. Der entstandene Schaden liegt insgesamt bei rund 11 500 Euro.

