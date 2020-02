Rettungswagen in Unfall verwickelt - er kam gerade von einem Einsatz

Volvo nimmt die Vorfahrt

Ein Volvo nahm einem Rettungswagen am Dienstagabend die Vorfahrt.

Altena - Die Retter kamen grad von einem Einsatz und wurden plötzlich selbst in einen Unfall verwickelt: Einem Rettungswagen wurde am Dienstagabend in Altena-Rosmart die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.