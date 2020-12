Unfall im MK: Motorradfahrer schwer verletzt - Verursacherin steht unter Schock

Bei einem Unfall in Altena hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt (Symbolfoto).

Bei einem Verkehrsunfall zieht sich ein Motorradfahrer aus dem Märkischen Kreis schwere Verletzungen zu. Die Verursacherin steht unmittelbar nach dem Unfall unter Schock.

Altena - Am Freitagnachmittag ist es in Altena zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Hemer befand sich am Fahrbahnrand der Hagener Straße (B 236) und beabsichtigte, auf die Fahrbahn vorzurücken.

Stadt Altena Landkreis Märkischer Kreis Fläche 44,29 km² Einwohner 16.718 (31. Dez. 2019)

Unfall in Altena: Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungswagen bringt 69-Jährigen in Klinik

Einen 69-jährigen Kradfahrer aus Altena, der ebenfalls die Hagener Straße in Richtung Nachrodt-Wiblingwerde befuhr, nahm sie dabei zu spät war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum gebracht werden. Die 28-Jährige Fahrerin des Pkw stand durch den Zusammenprall unter Schock.

