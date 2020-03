Während Auto überholt: Lkw-Fahrer gibt Gas und provoziert gefährlichen Unfall

Altena –Als er überholt wurde, gab ein Lasterfahrer plötzlich Gas - und provozierte einen Unfall, der böse hätte enden können.

Mit einem gefährlichen Manöver hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch einen Unfall provoziert. Denn als eine 57-jährige Fahrerin den Kleinlaster auf der Westiger Straße in Richtung Evingen in Höhe der Hausnummer 153 überholen wollte, gab dessen Fahrer plötzlich Gas.

Auto und Laster kollidieren

„Dadurch kam es fast zu einen frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw“, sagt die Polizei. Die beiden Autofahrer mussten nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden.

Dabei kollidierte die 57-Jährige mit ihrem Wagen seitlich mit dem Kleinlaster. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Altena unter Telefon 0 23 52/9 19 90 entgegen.