Junge Frau (18) angefahren: Fahrer flieht

An diesem Fußgängerüberweg Richtung Sparkasse wurde die Frau angefahren.

Altena - Ein Unbekannter hat eine Fußgängerin angefahren. Erst stoppte das Auto, dann rollte es los und verletzte die 18-Jährige. Der Fahrer floh.

Eine 18-Jährige aus Menden überquerte am Montagmorgen den Fußgängerüberweg an der Linscheidstraße in Richtung Sparkasse.

Ein herannahender Pkw stoppte zunächst. Als sich die junge Frau in der Mitte des Zebrastreifens befand, nahm der Pkw plötzlich wieder Fahrt auf, berichtet die Polizei. Mit der Motorhaube stießt der Wagen gegen das Knie der Mendenerin. Sie machte einen Schritt zurück, der Autofahrer floh einfach in Fahrtrichtung Letmathe.

Nun sucht die Polizei den Fahrer. Die Ermittlungen dauern an.