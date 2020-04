Motorradfahrer stürzt am Kohlberg

Altena. Ostern besser zuhause bleiben: Dieser dringende Appell der Polizei an die Motorradfahrer stieß auf wenig Resonanz. Etliche Zweiradfahrer waren unterwegs, bevorzugt auf kurvigen Bergstraßen.

Für einen 18-Jährigen aus Hemer endete das im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er am Samstagnachmittag über den Kohlberg in Richtung Neuenrade. In einer Linkskurve am Dahler Ortsausgang kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Hellersen gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer, der am Sonntagabend die die Gefällstrecke zwischen Wixberg und Linscheider Bach befuhr und dabei aus ungeklärter Ursache stürzte.