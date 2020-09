Unfall in Dahle: Zwei Verletzte - Straße halbseitig gesperrt

[Update ]Sirenenalarm in Altena: Ausgelöst hatte den ein Unfall in Dahle. Zwei Frauen wurden verletzt. Die Straße war halbseitig gesperrt.

Altena – Es hörte sich schlimmer an, als es am Ende war: Von mehreren eingeklemmten Personen war in einem Notruf die Rede, der am Dienstag (15. September) gegen 9 Uhr nach einem Unfall auf der Dahler Straße abgesetzt wurde. Die Kreisleitstelle löste daraufhin Sirenenalaram aus.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Feuerwehr nur zum Abstreuen auslaufender Flüssigkeiten gebraucht wurde.

Verursacht wurde der Unfall von einer 40-jährigen Balverin, die beim Linksabbiegen auf ein Firmengrundstück einen entgegenkommenden, von einer 60-jährigen Altenaerin gesteuerten Pkw übersah.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Rettungswagen aus Altena und Werdohl versorgen mehrere Verletzte. Die Dahler Straße war halbseitig gesperrt.

Die Erstmeldung: Mehrere Personen in Autos eingeklemmt: Mit dieser Meldung wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr alarmiert. Ein Großaufgebot rückte aus, die Sirenen heulten in der Stadt.

Vor Ort dann zeigte sich, dass die Situation nicht ganz so brenzlig war: Die Insassen hatten sich selbstständig aus den Wagen befreien können.

Unfall in Dahle: Autos stoßen zusammen

Auf der Dahler Straße waren zwei Autos kollidiert, derzeit ist die Ursache und der Unfallhergang noch unklar.

