Auto demoliert - Fahrer flieht

Altena – Ein Fahrer hat mit einem Auto einen anderen Wagen demoliert und ist dann abgehauen. Doch er wurde gesehen.

Nach einem Unfall hat sich ein Autofahrer aus dem Staub gemacht, wurde dabei allerdings beobachtet. Wie die Polizei mitteilt, stießt der Fahrer eines älteren silbernen Pkw Opel Astra am Montagvormittag um 10..25 Uhr an der Hagener Straße in Höhe der Hausnummer 77 gegen einen schwarzen Ford Focus, der am Straßenrand abgestellt worden war.

Der Opelfahrer fuhr einfach in Richtung Altena weiter, ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern.

Nun werden weitere Zeugen gesucht und gebeten, sich bei der Polizeiwache Altena unter der Rufnummer 0 23 52/9 19 90 zu melden.