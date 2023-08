Unerwarteter Gegenwind für Alexander Grass

Nachfolgeplanung für Wehrleitung passt nicht jedem in der Feuerwehr

+ © Hornemann Bürgermeister Uwe Kober, Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger, Ausschussvorsitzender Guido Thal und Wehrleiter Alexander Grass (von links) wollen das Feuerwehrwesen voran bringen. © Hornemann

Entgegen vieler Erwartungen haben sich im Rahmen der Anhörung der Altenaer Feuerwehr bezüglich der Fortführung der Wehrleitung durch Alexander Grass Einwände ergeben. „Eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Einsatzkräften hat sich gegen die weitere Bestellung von Alexander Grass zum Leiter der Feuerwehr ausgesprochen“, merkte Kreisbrandmeister Michael Kling in seinem Schreiben an den neu gegründeten Feuerwehrausschuss an. Die Empfehlung zur Wiederwahl gab er am Montagabend dennoch ab und auch der Ausschuss steht uneingeschränkt hinter dem Wehrleiter.

Altena – Woran das liegt, weiß Alexander Grass selbst: Er kommuniziert seit längerer Zeit offen, dass er die Amtsperiode von sechs Jahren nicht mehr ausfüllen wird. „Ich mache noch drei Jahre und mein Stellvertreter Stefan Brockhaus geht Ende nächsten Jahres. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Zeit nutzen, um Nachfolger auszusuchen, fit zu machen und dann entspannt übergeben können. Das ist nicht jedem Recht, das weiß ich auch. Aber es ist auch der Weg, den die Stadt mit uns gehen möchte“, erklärt Alexander Grass. Er ergänzt: „Die Wehrleitung ist kein Amt, das mal eben nebenbei erledigt ist. Unabhängig von der fachlichen Qualifikation müssen unzählige Kontakte geknüpft werden zu Gremien, anderen Wehren, zur Polizei und und und. Dann kommt noch Kommunalrecht hinzu. Wir möchten eine gute Einarbeitung vornehmen. Aber wir wissen, dass wir damit vielleicht auch Kameraden vor den Kopf stoßen.“

In der ersten Sitzung des Feuerwehrausschusses wurde deutlich, welch umfangreiches Regelwerk für Altena zu berücksichtigen ist. Alexander Grass nahm sich den bestehenden Brandschutzbedarfsplan vor, wählte nur wenige Punkte aus und sprach trotzdem eine ganze Stunde zu den Ausschussmitgliedern. Der Plan in der Beschlussfassung von 2019 bedarf großer Überarbeitungen: „Die Stadt hat sich verändert, das Klima hat sich verändert und die Lebensumstände unserer Wehrleute auch. Sie wohnen und arbeiten längst nicht mehr in schneller Erreichbarkeit der Gerätehäuser. Darauf müssen wir mit den Neubauten reagieren.“

Am Beispiel des architektonischen Schmuckstücks Gerätehaus Evingsen erläuterte er zudem, dass in solch kleine Häuser gar keine modernen Fahrzeuge mehr hineinpassen. „Die sind alle riesig. Aber wir kommen nicht mehr drumherum, große Wagen mit Löschwassertanks und hoher technischer Ausstattung zu fahren. Das ist unter anderem unserer Topografie und unserer Industrie geschuldet. Wir müssen heutzutage alles parat halten. Und obendrein noch jedes Jahr Wehrleute in die Fahrschule schicken, damit genug Leute da sind, diese Lkw zu fahren.“

Ausschussvorsitzender Guido Thal fasste zusammen: „Wir werden uns in diesem Gremium nur mit Punkten beschäftigen, die bislang nicht erfüllt sind im Brandschutzbedarfsplan. Da ist einiges zu tun.“

Fast 200 Seiten umfasst das Papier, das ständiger Aktualisierungen bedarf und 2024 neu beschlossen werden muss. Auch die Pflege der Ausrüstung ist ein Thema, mit dem sich Uwe Kober auch in der Bürgermeisterkonferenz beschäftigen muss: Ob eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrservicezentrum sinnvoll ist, kann dort erörtert werden. Das betrifft auch das Thema Atemschutzgeräte.

Unabhängig vom städtischen Haushalt können sechs mobile Stromerzeuger für die Löschgruppen angeschafft werden: Das Geld dafür stammt aus Spendengeldern an die Wehr, die nach der Starkregenkatastrophe 2021 eingegangen waren.