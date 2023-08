Und jeden Samstag einen Donut

Von: Ina Hornemann

Teilen

Ein Kicker für acht Spieler gleichzeitig ist eine Besonderheit im Freizeitzimmer des Bergheims. Dass der voll ausgelastet ist, ist keine Seltenheit, denn viele Jugendgruppen starten gerne ein Turnier. „Große Gäste übrigens auch“, weiß Geschäftsführer Marc Krätzig. © Hornemann

Sie sind in der denkbar schlechtesten Zeit nach Altena gekommen und haben trotzdem keine Minute bereut: Judith und Marc Krätzig haben das Bergheim von Reinhard Fuchs übernommen, als der grade alle Schlüssel zum Corona-Lockdown umdrehen musste. Auch die Siebenten-Tags-Adventisten waren aus der Trägerschaft raus. Und trotzdem ist heute Leben pur in Altenas bettenstärkstem Gästehaus. „Wir machen einfach alles möglich, was der Gast möchte und bezahlen kann“, lacht das Heimleiter- und Geschäftsführer-Ehepaar.

Altena – Wie ernst Marc Krätzig diese Ansage nimmt, kann er spontan an Beispielen fest machen: Will eine Gruppe eine Bar für eine Cocktailparty, dann baut er eine. Wollen Seminarleiter bequem im Gymnastikraum mit Panoramablick sitzen, werden kurzerhand Sofas durch das Treppenhaus getragen. Und als Gäste mit schweren Lebensmittelunverträglichkeiten Kaffee trinken wollten, wälzte die Küchenfee eine Nacht lang Rezepte und zauberte veganen Kuchen ohne Laktose und Gluten. Marc Krätzig weiß aber auch: „Mit Leuten, die auf strikte Einhaltung der Arbeitszeiten bestehen, würde das alles hier nicht funktionieren.“

Wer kein Etagenbett mag, bettet sich kurzerhand bequemer in den oberen Stockwerken. © Hornemann, Ina

Fünf Festangestellte bilden das Team im Bergheim und bei voller Auslastung jonglieren sie präzise. „Letzte Woche hatten wir einen Äthiopier-Kongress mit mehr Teilnehmern, als Betten da sind. Kurzerhand haben wir das eine oder andere Matratzenlager gebaut. Die Gäste wollten lieber alle zusammen bleiben. Das machen wir ihnen natürlich gerne möglich.“

13 verschiedene Nationen tummelten sich da mal eben auf der Mühlenrahmeder Anhöhe und alle hatten ihren Spaß. Während es in den anderen Gästehäusern der Stadt üblich ist, dass Besucher tagsüber ausschwärmen, bleiben ganz viele Gruppen tagsüber bei Vollpension auf dem grünen Hügel. Beschäftigen kann man sich dort allemal: Es gibt eine riesige Spielwiese mit Spielgeräten, einen hauseigenen Pool, einen Indoor-Freizeitraum mit Riesenkicker, Billardtisch und Dartscheibe und natürlich Seminarräume für große und kleine Gruppen.

Große Gruppen kommen immer öfter, um etwas zu erarbeiten im Bergheim. „Die Hilfsorganisationen haben uns entdeckt“, berichten Judith und Marc Krätzig. Das DRK Unna schult jetzt regelmäßig. Kirchliche Gruppen kommen sowieso. Das ist der langjährigen Trägerschaft der Altenaer Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten geschuldet. Deren Verbindung zum Haus ist nicht abgebrochen. Viele sind noch im großen Freundeskreis des Hauses, der die Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH unterstützt, die das Bergheim heute betreibt. Reinhard Fuchs gehört jener GmbH auch an. Dass „sein“ Bergheim einfach geschlossen und verkauft werden sollte, war nach so vielen Jahrzehnten unvorstellbar für den langjährigen Hausleiter. Er hat sich sehr gefreut, als mit Judith und Marc Krätzig doch Leute gefunden werden konnten, die sich zur Weiterführung überreden lassen konnten. „Wir haben uns hier sogar bei einer Pfadfinderveranstaltung kennengelernt“, berichtet das Ehepaar. Darüber hinaus sind beide selbst Adventisten und gehören der Lüdenscheider Gemeinde an, denn die in Altena gibt es mittlerweile gar nicht mehr.

Nur sehr aufmerksame Stammgäste können an einem Detail jenen freikirchlichen Einfluss erkennen: „Das kleine Frühstücksextra gibt es bei uns am Samstag und nicht am Sonntag. Es ist immer ein Donut“, beschreibt Marc Krätzig lachend.

Im Speisesaal wird gerne Vollpension eingenommen. Das Haus bietet Gaumenfreuden für jeden Geschmack. © Hornemann, Ina

Die Mahlzeiten – es gibt ein vielseitiges Küchenrepertoire – unterscheiden sich für niemanden im Bergheim. Ganz gleich, ob nun „VIP“ im Einzelzimmer oder ein Etagenbett gebucht wurde. 104 Betten werden in insgesamt 40 Zimmern angeboten. Jedes Zimmer hat ein Waschbecken. Duschen und Toiletten befinden sich auf den Fluren. Für Rollstuhlnutzer gibt es einen Aufzug und ein behindertengerechtes Bad unweit der hauseigenen Sauna. Wohnen kann man für 57 Euro im Einzelzimmer mit Vollpension. 54 Euro zahlt man im Doppelzimmer und 51 Euro im Mehrbettzimmer. Erwachsenengruppen zahlen pauschal 53 Euro, Kinder- und Jugendgruppen 37 Euro. Das ist in Anbetracht der Vollpension spottbillig und um eine 10-Prozent-Preiserhöhung kommt das Bergheim nicht herum im nächsten Jahr. Aber: Die Werbetrommel wird fleißig gerührt, um wieder auf volle Auslastung zu kommen. Krätzigs und ihr Team haben nämlich besonderen Spaß an Herausforderungen. „Je actionreicher, desto lieber!“