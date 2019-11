Unbekannte zerstören Fenster und steigen in Lottoladen ein

Altena - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in einen Lottoladen eingebrochen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in einen Lottoladen an der Ihmerter Straße im Ortsteil Evingsen eingebrochen. Die Täter zerstörten zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, auf der Rückseite des Gebäudes mehrere Glasbausteine mit Hilfe eines Baumstamms und öffneten gewaltsam ein Fenster. Es wird vermutet, dass die Täter in das Gebäude eingestiegen sind. Gestohlen wurde aber nichts.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 23 51/91 99 0.