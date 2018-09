Sprengversuch am Sparkassen-Geldautomaten am Knerling scheitert

Unbekannte Täter müssen ohne Beute abziehen

Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort am Samstagmorgen gründlich.

Altena - Gegen 4 Uhr in der Frühe ist es in der Nacht zu Samstagmorgen zu einem Sprengversuch am Sparkassen-Geldautomaten am Knerling gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelte am Samstagmorgen vor Ort, weshalb es in den Einmündungsbereichen Tiergarten, Brachtenbeck und Knerling auch zu Verkehrsbehinderungen kam.