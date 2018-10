Unbekannte brechen in Nagelstudio ein

Altena - Beute gering - Sachschaden beträchtlich. Auf diesen Nenner bringt die Polizei einen Einbruch in der Altenaer Innenstadt.

Betroffen war ein Nagelstudio an der Lennestraße. Wie die Ordnungshüter weiter mitteilen, geschah der Bruch in der Nacht zum Dienstag. Die Täter hebelten die Eingangstür und dann in dem Studio eine verschlossene Schublade auf und stahlen Bargeld.

Der angerichtete Sachschaden war deutlich höher als die Beute. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.