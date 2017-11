Unbekannte Altenaer Geschichten bei letzter Stadtführung

Gestern noch waren die starken Frauen Thema bei einer Sonderführung des Stadtführerteams, doch auch bei der dritten und letzten Jubiläumsführung zum 650-jährigen Bestehen der Freiheit Altena sind die Altenaerinnen groß rausgekommen.

Zahlreiche Teilnehmer haben sich von den Grafen von der Mark und ihren Weggefährten durch die Jahrhunderte begleiten lassen. Umfangreicher war sie und optisch sehr ansprechend, die 650-Jahr-Stadtführung. Enthalten hat sie natürlich die stadtbildprägende Geschichte, aber auch viele selten erzählte Begebenheiten. Weitgehend unbekannt in Altena ist zum Beispiel die Geschichte der Reidemeisterinnen.

Sechs diesen Beruf ausübende Frauen sind im 18. Jahrhundert dokumentiert worden, drei Altenaerinnen waren sogar als Zögerinnen mit eigener Rolle gelistet. Zumeist waren sie Reidemeisterwitwen, die erfolgreich die Betriebe ihrer verstorbenen Männer fortführten. „Sie kannten sich in ihrer Branche ja gut aus, denn Drahtziehen war auch ein Heimarbeitsgeschäft, in das die gesamte Familie mit eingebunden war“, weiß Ursula Rinke.

+ Dieter Tischhäuser beleuchtete die Hochwasser. © Hornemann

Die kleinen Feuerstellen, das wissen viele Bürger noch heute, waren verantwortlich für einige Stadtbrände. Weitaus weniger katastrophal wirkten sich die Hochwasser aus, worauf Dieter Tischhäuser an der Hochwassermarke einging. Sigrid Hohmann hat sich mit den baulichen Besonderheiten beschäftigt: „Viele Innenstadthäuser wurden extra so angepasst, dass sensible Güter hochgelagert werden konnten und gar nicht erst vom Hochwasser erfasst wurden.