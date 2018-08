Mit 600 Umzugskartons in die neue Schule

Mosaikschule kann starten / 180 Schüler am neuen Förderschulstandort

+ © Erkens - Märkischer Kreis Die letzten Handgriffe: Der Umzug der Mosaikschule in die ehemalige Hauptschule Rahmede läuft auf vollen Touren. © Erkens - Märkischer Kreis

Altena - Aufatmen bei der Schulverwaltung des Märkischen Kreises: Rund 180 Schülerinnen und Schüler der Mosaikschule beziehen am kommenden Mittwoch den neuen Förderschulstandort am Nüggelnstück in Altena. Nach einem zweiten Bauabschnitt in den Herbstferien kann auch die Oberstufe vom alten Standort am Drescheider Berg nachziehen.