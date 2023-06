Umstrittene Fahrrad-Umleitung: Jetzt sind die Behörden am Zug

Für die Umleitung an der B236 ist originär die Stadt Altena zuständig

+ © Heyn Die Baustellenampel am Schwarzenstein: Hier steht ein Verkehrsschild, das Radfahrern und Fußgängern die Durchreise verbietet. Weil die ausgeschilderte Umleitung viel zu umständlich ist, fahren Radfahrer dennoch verbotswidrig durch. © Heyn

Friedrich Hattendorf vom Kreisverband des ADFC hat die Behörden mit seiner vernichtenden Kritik an der Bedarfsumleitung für Radfahrer im Bereich Schwarzenstein mächtig auf Trab gebracht. Sogar die Bezirksregierung Arnsberg und natürlich Straßen.NRW sind eingeschaltet worden, die Behörden arbeiten jetzt an einer Stellungnahme in dem sich immer weiter hochschaukelnden Fall.

Altena – Originär zuständig sei jedenfalls einzig und allein die Stadt Altena und damit Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger. Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, stellte das auf Nachfrage unserer Zeitung fest: „Die Straßenverkehrsbehörde des MK wurde durch die Bezirksregierung auf die Thematik aufmerksam gemacht und gebeten, im Rahmen der Aufsicht tätig zu werden, was auch geschehen ist. Herrn Hattendorf wurde mitgeteilt, dass seine Anfrage zuständigkeitshalber an die Stadt Altena weitergeleitet worden ist. Anlässlich eines Telefonates Anfang Mai wurde Herrn Hattendorf der Verfahrensweg erläutert und der Ansprechpartner bei der Stadt benannt. Der Märkische Kreis wird noch einmal mit der Stadt Altena Kontakt aufnehmen, um den aktuellen Sachstand und eventuelle Anpassungen miteinander zu erörtern.“

Die Altenaer Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger will momentan noch keine Detailfragen zu der Umleitung oder zu deren Zustandekommen beantworten. Die Stadt Altena erarbeite derzeit gemeinsam mit Straßen.NRW eine Stellungnahme, teilte sie auf Anfrage mit.

Friedrich Hattendorf ist jedenfalls schon ganz gespannt, was ihm die Behörden antworten werden. Seiner Meinung nach ist die komplette Beschilderung der Umleitung für Fußgänger und Radfahrer unsinnig und „grob verkehrswidrig“ (wir berichteten ausführlich). Auch die zwischenzeitlich angebrachten Nachbesserungen mit weiteren Verkehrsschildern hätten die Situation nicht verändert. Er verlangt von der Stadt Altena nicht weniger als die sofortige Aufhebung der Umleitung.

+ Seit Monaten geschieht wenig bis nichts an der Baustelle der Stützwand zur B 236 – auf dem kaum genutzten Streifen rechts von den Betonabweisern könnte ein provisorischer Radweg eingerichtet werden, so ein Vorschlag. © WIECHOWSKI

Die Umleitung ist bekanntlich nötig, weil die Ampelstrecke an der Baustelle am Lenne-Obergraben zu lang ist für Radfahrer in normalem Tempo. Wer sich hinten in die Warteschlange einreiht und nicht an erster Position die Grünphase der Ampelstrecke nutzen kann, schafft es nicht bis zum anderen Ende, ohne in den einsetzenden Gegenverkehr zu geraten. Eine Geschwindigkeit von 25 km/h ist nötig, die schafft aber nicht jeder Radfahrer.

Verkehrsradfahrer und Rennradfahrer halten sich üblicherweise nicht an das Durchfahrtverbot, sondern treten mächtig in die Pedale. Für Verkehrsradler mit etwas breiteren Reifen bietet sich der mit Betonabweisern abgeteilte Fahrstreifen neben der Böschung zum Obergraben an. Viele Reifenspuren auf den seit Monaten ungenutzten Erdhaufen zeugen davon, dass der abgesperrte Bereich schon länger als Radweg genutzt wird.

Das werde aber nach Kräften von dem sporadisch dort arbeitenden Bauunternehmen zu unterbinden versucht, berichtet ein Leser. Unter anderem werde dort Material gelagert, das mit der Baustelle erkennbar nichts zu tun habe. „Zuletzt hatte man dort große Asphaltbrocken so abgekippt, dass es für Fahrradfahrer kein Durchkommen mehr gab,“ schreibt er. Geht es nach ihm und anderen Radlern, könnte für Radfahrer und Fußgänger hinter den Betonabweisern ein zwei Meter breiter Streifen abgegrenzt werden.