Umgedacht: SDA ist nun pro Umspannanlage

Von: Ina Hornemann

Die SDA spricht sich nun doch für ein Umspannanlage auf Rosmart aus. © Cornelius Popovici

Altena – Die Soziale und Demokratische Alternative (SDA) tritt als Fürsprecher einer Schalt- und Umspannanlage auf Rosmart auf. In der Ratssitzung am 21. August möchte Vorsitzender Ulrich Biroth einen Antrag zur Einleitung der notwendigen Schritte für den Bau einer solchen Anlage stellen.

Das kommt überraschend, nachdem auch die SDA im November 2022 dem CDU-Antrag gefolgt war, der klar gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes zwecks Errichtung einer Schalt- und Umspannanlage formuliert war. Die Abstimmung im Rat war einstimmig erfolgt. CDU-Fraktionsvorsitzender Helmar Roder brachte auf den Punkt, weshalb die Ablehnung groß war: „Den meisten von uns ist angesichts der Dimensionen vermutlich die Kinnlade heruntergeklappt.“

Amprion und Enervie hatten im September ihre Pläne vorgestellt. Die beiden Unternehmen möchten einen Ort schaffen, an dem Strom aus dem 380-Kilovolt-Netz von Amprion an das 110-Kilovolt-Netz der Enervie übergeben werden kann. Das braucht eine Menge Platz: 500 Meter lang und 80 Meter breit ist die Fläche zwischen der Zufahrt zum Hof Bredde und dem Feuerwehrgerätehaus Rosmart, die Amprion und Enervie gerne bebaut hätten. Der Rahmeder Ortsvorsteher Andreas Kern betonte, den Bürgern auf Rosmart nicht noch mehr zumuten zu wollen, da diese seit Jahren mit Veränderungen ihres näheren Wohnumfeldes konfrontiert seien und unter anderem eine Umgehungsstraße und ein Gewerbegebiet vor ihrer Haustür hinnehmen müssten. Ein weiterer Grund für die breite Ablehnung des Bauvorhabens war der Aspekt, dass unklar war, wo und ob neue Kompensationsflächen geschaffen werden würden. Zudem wurde die Nähe zur Trinkwassertalsperre Fuelbecke als Risikofaktor ins Spiel gebracht.

Ihr Umdenken begründet die SDA nun darin, dass Amprion und Enervie in einem Gespräch mit Verwaltung und Ratsvertretern am 24. April umfangreiche Gegenleistungen in Aussicht gestellt und Vorteile für die heimische Wirtschaft betont hätten. Die SDA sieht den ökologischen Nutzen der Anlage nahe der neuen Hochspannungsleitung und erklärt in ihrem Antrag, dass auch die SIHK den Standort Rosmart vor diesem Hintergrund für sinnvoll erachte. Die SDA habe auch das Meinungsbild der Bürger mit einbezogen bei ihrem Entschluss, einen Antrag pro Umspannwerk zu stellen. Das habe sie aus das Rosmarter Bürgerversammlung bezogen. „Da aus Sicht der SDA die Interessen Gesamt-Altenas und der heimischen Industrie überwiegen, beantragt die SDA deshalb: Der Rat beschließt die Verwaltung damit zu beauftragen, die für den Bau der Schalt- und Umspannanlage auf Rosmart notwendigen Schritte einzuleiten und dem Rat zur anschließenden Beschlussfassung vorzulegen. Dabei sollten auch die mit Amprion vereinbarten Zugeständnisse mit aufgenommen werden“, formuliert Fraktionsvorsitzender Ulrich Biroth. Entschieden wird am 21. August um 17 Uhr im Ratssaal. Die Sitzung ist öffentlich.