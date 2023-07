Uhu Elsa ist es zu windig auf der Burg

Von: Michael Koll

Falke Saladin zog auf der Burg auch alle Blicke auf sich. © koll

Überwältigend war der Zuspruch für die beiden Flug-Schauen der Falknerei und Greifvogel-Auffangstation Pierre Schmidt am Sonntag im Hof der Burg Altena. Zur ersten Show kamen weit mehr als 200, zur zweiten noch einmal halb so viele Besucher. Sechs Tiere erfreuten die Zuschauer mit scharfen Krallen, kräftigen Schnäbeln, beeindruckender Flugkunst sowie faszinierenden Knopfaugen.

Altena - Die menschlichen Experten aus Erftstadt-Gymnich wussten zu ihren Lieblingen spannendes Detailwissen zu erzählen, was vor allem in Bezug auf die Mädchen und Jungen im Publikum gar nicht nötig war, denn die wussten schon vorher allerhand. Dass allerdings einige Erwachsene mit teils sogar sehr großen Hunden in den Burghof kamen, ließ nicht wenige andere Besucher verständnislos mit dem Kopf schütteln.

Auch Silke Meller von der Falknerei wurde angesichts der vierbeinigen Gäste energisch: „Gehen Sie mit Ihren Hunden ganz nach hinten - und zwar so, dass die Vögel die Tiere nicht mehr sehen können“, forderte sie die Besitzer der Vierbeiner auf. Andernfalls würden die Vögel nicht fliegen.

Silke Meller, Uhu Elsa und zahlreiche Kinder, die das nachtaktive Tier einmal aus der Nähe betrachten durften. © Koll, Michael

Das tat Uhu Elsa indes sowieso nicht. „Sie hat uns heute klar signalisiert, dass es ihr zu windig ist hier oben auf der Burg. Und deshalb lassen wir sie auch in Ruhe“, erklärte Meller. Und für diese Erläuterung erhielt die Fachfrau von den Zuschauern einen Extra-Applaus.

Elsa ließ sich allerdings bereitwillig von Meller auf dem Arm herumtragen und so den Burghof-Besuchern präsentieren. Und einige Kinder im Publikum plauderten ihr Wissen aus – etwa, dass ein Uhu seinen Kopf um satte 270 Grad drehen kann, was von Vorteil ist, da er seine Augen indes nicht bewegen kann.

Spannend war die Greifvogelschau für große und kleine Besucher. © Koll, Michael

Falke Saladin, Wüstenbussard Lady, Weißkopfseeadler Alaska und Waldeule Rosalie zogen ebenso die Blicke des Publikums auf sich. Besonders bewundert wurde darüber hinaus vor allem Merlin. Der Wanderfalke kann bis zu 300 Kilometer pro Stunde schnell werden im Flug und ist damit das schnellste Tier der Welt. Falknerei-Mitarbeiterin Meller und ihre beiden Kollegen Birgit Görtz und Harmut Hahn standen zusammen mit den Vögeln im Anschluss an die jeweils 20-minütige Show für Fotos mit den Tieren parat. Aus Sicherheitsgründen durften sich nur Erwachsene dem Weißkopfseeadler Alaska nähern.