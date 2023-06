Wegen Personalproblemen: Stadt im MK gibt Rettungsdienst weg

Von: Jona Wiechowski

Bis eine neue Rettungswache in Betrieb genommen werden kann, wird die Stadt Altena dem Märkischen Kreis die bisherigen Räume an der Bachstraße vermieten. © HEYN

Nach monatelangen Absprachen und Planungen gibt es jetzt ein Datum: Der Märkische Kreis soll zum 1. Juli wieder die Trägerschaft der Rettungswache Altena übernehmen. Das geht aus einer Beratungsvorlage für die nächste Ratssitzung am Montag, 5. Juni, hervor. Jetzt gibt es weitere Details.

Altena – Rückblick: Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hatte der Märkische Kreis die Trägerschaft der Rettungswache Altena zum Januar 2009 von der Stadt Altena übernommen. Im gleichen Zuge wurde die Stadt Altena mit der Durchführung des Rettungsdienstes für den Einsatzbereich Altena/Nachrodt-Wiblingwerde mit eigenem Personal beauftragt.

Personalprobleme sind Auslöser

Das ändert sich nun wieder: Wie berichtet, hatte die Stadt mit einem Schreiben vom 30. Januar dieses Jahres mitgeteilt, dass sie aufgrund anhaltender Personalprobleme dauerhaft nicht mehr in der Lage sei, den Rettungsdienst mit eigenem Personal sicherzustellen. Sie äußerte den Wunsch, den Rettungsdienst für den Einsatzbereich Altena und Nachrodt-Wiblingwerde schnellstmöglich an den Märkischen Kreis zurückgeben zu wollen.

Um die Übergabe zu regeln, wurden jetzt mehrere Vereinbarungen getroffen: Die Stadt Altena, so geht aus der Beratungsvorlage unter anderem hervor, verzichtet unwiderruflich auf die Trägerschaft der Rettungswache und der Märkische Kreis übernimmt diese dauerhaft. Der Rettungsdienst-Bedarfsplan werde entsprechend geändert.

Kreis übernimmt Personal der Stadt

Eine der Herausforderungen in diesem Übergang ist die Frage des Personals. Laut Vorlage beabsichtigt der Märkische Kreis, das tariflich beschäftigte Rettungsdienstpersonal der Stadt Altena zu übernehmen. Ausdrücklich wird hier festgehalten, dass „eine begründete Ablehnung der Übernahme durch den Märkischen Kreis in Einzelfällen“ möglich bleibt.

In Hinblick auf die anhaltenden Personalprobleme sieht die Vorlage vor, dass der Märkische Kreis „bereits frühzeitig Teile der zu besetzenden Funktionen auf den Rettungsdienstfahrzeugen mit eigenem Personal übernimmt.“ Der Kreis werde dabei einen Stufenplan erstellen, der die Übernahme des Personals und die entsprechende Reduzierung der Personalkostenerstattung beinhaltet.

Unterstützung für neue Rettungswache

Bis eine neue – noch nicht gebaute – Rettungswache in Betrieb genommen werden kann, vermietet die Stadt Altena dem Märkischen Kreis die bisherigen Räumlichkeiten an der Bachstraße 57 bis 59 in Altena. Zudem unterstütze die Stadt den Märkischen Kreis aktiv bei der Realisierung eines Ersatzstandortes für die Rettungswache, insbesondere beim Grunderwerb und der gegebenenfalls erforderlichen Schaffung entsprechenden Baurechts, geht aus den Vereinbarungen hervor.