Legionellen: Turnhallen-Duschen seit Monaten trocken

Von: Volker Heyn

Die Duschen in der Sporthalle des Burggymnasiums sind seit acht Monaten gesperrt, weil eine Gefahr besteht, sich mit Legionellen zu infizieren. Für den Schulsport ist die Schließung nicht so schlimm, für den Vereinssport schon. Das © wurde durch den Türspalt aufgenommen, an den Türen zum Duschraum mit den Waschbecken sind die Schlösser abmontiert. Foto: Heyn

Es ist kaum zu glauben und klingt eher wie eine Posse: Vergabe und Einbau von relativ unspektakulärer Wasser- und Heizungstechnik in Duschen von Schulturnhallen kann in diesen verrückten Zeiten schon mal volle zehn Monate dauern.

Altena - Im Oktober vergangenen Jahres wurden in den Duschen der Sporthalle des Burggymnasiums und in den Duschen der Schulturnhallen in Dahle und im Mühlendorf Legionellen entdeckt, die Duschräume wurden sofort gesperrt, niemand kam zu Schaden. Bis heute fließt kein Tropfen.

Legionellen sind durchaus gefährlich: Durch das Einatmen von Legionellen belasteten feinen Wassertröpfchen, wie sie beim Duschen entstehen, können die Legionellen in die Atemwege und bis in die Lunge gelangen und eine Infektion auslösen. Die Keime sind in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Gewässern und vermehren sich besonders gern bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Damit finden sie in Warmwasserleitungen hervorragende Wachstumsbedingungen. In Ablagerungen und Belägen des Rohrsystems, dem so genannten Biofilm, können sich die Legionellen besonders gut vermehren.

Um diese Gefahr zu minimieren, sind die Hausmeister der städtischen Sportstätten angewiesen, die Duschen in regelmäßigen Abständen so heiß wie möglich durchzuspülen. Allerdings sind die Duschen mit einem so genannten Verbrühschutz ausgestattet, der verhindert, dass sehr heißes Wasser den Weg bis in den Duschkopf findet. Auf dem Weg zum Austritt kühlt das Wasser wieder ab und genau an der Stelle besteht die Gefahr von Legionellenbildung. Altena ist kein Einzelfall, Legionellen tauchen immer wieder auf. Deshalb hat die Industrie längst reagiert und Armaturen entwickelt, die mittels thermischer Desinfektion einen Legionellenbefall verhindern sollen und die in einigen Hallen schon verbaut sind.

Im Duschwasser der BGA-Sporthalle – hier die Umkleide mit der Tür ohne Klinke rechts in der Mitte – und der Turnhallen in Dahle und im Mühlendorf fand man Erreger bereits im Oktober 2022. © Heyn

Soweit die Theorie, jetzt die Praxis. Die Arbeiten zum Einbau von thermischer Desinfektion wurden von der Stadt Altena ausgeschrieben. Schon da sei es schwierig gewesen, genügend Handwerker für eine Ausschreibung zu interessieren, so erinnert sich Tanja Jäker, die bei der Stadt fürs Personal und für das Gebäudemanagement zuständig ist. Ein Handwerksbetrieb bekam schließlich den Zuschlag.

Kurz danach stellte sich heraus, dass die Mischer mit thermischer Desinfektion, die der Handwerker auftragsgemäß verbauen sollte, nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr passend für die Bestandsanlagen war. Außerdem gebe es bestimmte Teile nicht mehr auf dem Markt, so teilte es der Handwerker nach der Auftragsvergabe an ihn mit.

Nach langem Hin und Her wurde der Unternehmer letztlich aufgefordert, ein zweites Angebot mit den neuen technischen Anforderungen abzugeben. Tanja Jäker: „Unter dem neuen Angebot stand ein exorbitanter Preis. Der sprengte den Rahmen der ursprünglichen Ausschreibung.“ Das Rechnungsprüfungsamt kontrolliert die Vergabe von Ausschreibungen und empfahl, dass eine erneute Ausschreibung erfolgen müsse. Sonst könne das ganze Ausschreibungsverfahren im Nachhinein von Konkurrenten angezweifelt werden. Die Grenze von Nachtragsverhandlungen sei bei weitem überschritten.

In der Zwischenzeit waren allerdings Monate vergangen, in denen vor allem die Vereinssportler am Nachmittag und in den Abendstunden die Duschen nicht benutzen konnten und immer noch nicht können. In den Umkleiden der BGA-Turnhalle sind von den Türen zu den Dusch- und Waschräumen die Beschläge abmontiert, man kann sich dort noch nicht einmal kalt die Hände waschen. Nur die Toiletten sind geöffnet.

Glücklich verlief jetzt die zweite Ausschreibungsrunde für die neue Technik. Am 24. April konnte der Auftrag für gut 60 000 Euro an einen Handwerker vergeben werden. Doch noch fließt kein warmes und legionellenfreies Wasser in den Duschen der Sporthallen. Die Arbeiten sind aufwendig, es müssen Wände aufgestemmt werden, es gibt Dreck und Krach. Jäker: „Die Arbeiten werden jetzt im Laufe der Sommerferien im Juli vorgenommen, um den Schulbetrieb nicht zu stören.“ Wenn die Duschen im August nach den Schulferien wieder in Betrieb gehen, sind insgesamt zehn trockene Monate ins Land gegangen.

Mit Energiesparmaßnahmen habe das Problem übrigens nichts zu tun, hatte Jäker schon damals versichert. Eben wegen der Gefahr eines Legionellenbefalls habe sich die Stadt dagegen entschieden, die Wassertemperaturen in den Duschen abzusenken. Mitursächlich könnte auch sein, dass nach den Beobachtungen der Stadtverwaltung in den Turnhallen immer weniger geduscht wird.