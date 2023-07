Türkischer Verein zieht in ehemalige Kneipe in der Innenstadt

Von: Ina Hornemann

Teilen

Die Mitglieder des Türkischen Sport- und Kulturvereins Altena spielen und klönen täglich in ihrem Clubheim. Gäste dürfen gerne vorbeischauen und einen Tee mittrinken. Der neue Standort im ehemaligen Santos ist deutlich zentraler. © Hornemann, Ina

30 Jahre lang war der Türkische Sport- und Kulturverein Altena e.V. an der Bahnhofstraße ansässig. „Wir haben uns da aber in den vergangenen Monaten immer weniger wohl gefühlt und uns deshalb nach einem anderen Haus umgesehen.“ Fündig geworden sind die Mitglieder in der ehemaligen Gaststätte Santos in der Kirchstraße.

Altena – Passanten in der Bahnhofstraße konnten es immer sehen: Der TSKV hat ein reges Vereinsleben. „Tatsächlich treffen sich die Mitglieder an sieben Tagen in der Woche. Natürlich nicht alle gleichzeitig, aber irgendeiner ist immer da.“ Genau durch diese Treffen und den Mitgliedsbeitrag kann die Anmietung eines Clubraums finanziert werden. Durch den Verkauf von Tee und Ayran hat sich die Miete immer getragen. Die Mitglieder kommen zum Klönen und Spielen zusammen. „Und wir sind auch der Fanclub unserer aktuell einzigen Fußballmannschaft“, erklären die Mitglieder. Die spielt sonntags in der B-Liga und ist sowohl vom Alter her, als auch kulturell bunt gemischt. „Angefangen haben wir als rein türkischstämmiger Sportverein. Jetzt ist unsere Mannschaft multi-kulti und es spielen Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren mit. Wir feuern sie natürlich kräftig an!“

Ramazan Karabalci ist häufig hinter der Theke anzutreffen und ein versierter Teezubereiter. Die Mitglieder wechseln sich mit dem Bedienen der Gäste ab. © Hornemann

Wenn Fußball im TV wieder interessant ist, wird im Clubheim natürlich auch das ein oder andere Spiel übertragen und verfolgt. Um die Bewirtung der Gäste kümmern sich die Vereinsmitglieder ehrenamtlich selbst. Sehr häufig ist allerdings Ramazan Karabalci hinter der Theke anzutreffen, der mit der Zubereitung von feinem Tee bestens vertraut ist. Den dürfen auch gerne Nicht-Mitglieder probieren. „Wir sind da, unsere Tür ist offen. Einfach mal reinkommen!“ laden die TSKV-Mitglieder ein, mal einen Blick in die frisch renovierten Räume zu werfen. Auch Freunde von Gesellschaftsspielen könnten Gefallen daran finden, mal den TSKV zu besuchen. Der hat aktuell 70 Mitglieder und wird von den ersten und zweiten Vorsitzenden Fikret Durak und Taner Muzak angeleitet.