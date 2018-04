Von Plage kann keine Rede sein - dennoch hat das Abwasserwerk immer wieder mit Ratten zu kämpfen

+ © dpa Auch die winterliche Vogelfütterung kann ungebetene Gäste anlocken... © dpa

Altena - Ein signalfarbener Aufkleber an jeder zweiten Laterne weist darauf hin, dass in Teilen des Mühlendorfs mit der zur Rattenbekämpfung begonnen worden ist. Am Hegenscheider Weg und an der Feldstraße seien von der Firma Zydek Giftköder in die Kanäle gelegt worden, berichtet Jörg Becker. Er ist beim Bauhof für die Unterhaltung der Kanäle zuständig.