Trotz Lockdown: Camper auf Wohnmobil-Stellplatz

So viele Camper wie im Sommer sind es aktuell nicht auf dem Wohnmobilstellplatz an der Sauerlandhalle. Doch zwei Wagen stehen dort - und dürfen das.

Altena – So mancher wunderte sich beim Blick auf die Wohnmobilstellplätze an der Sauerlandhalle: Dort standen in den vergangenen Tagen zwei Wohnmobile – trotz Lockdown und Verbots touristischer Übernachtungen. Alle Infos und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem News-Blog.

Monteure anderweitig nicht untergekommen

Doch die Camper dürfen dort „wohnen“: Sie machen nämlich keinen Urlaub in der Burgstadt. Vielmehr „handelt sich um zwei Monteure, die Wartungsarbeiten bei der Firma VDM durchführen“, sagt Ordnungsamtschefin Ulrike Anweiler. Die Nutzung wurde vom Ordnungsamt zugelassen, „da die beiden Herren sonst täglich hunderte Kilometer fahren müssten, um ihre Arbeit zu machen und anderweitig nicht unterkommen konnten“.

Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 gab es großes Aufsehen, nachdem die Stadt Altena die Stellplätze trotz Übernachtungsverbot lange offen gelassen hatte - mit drastischen Folgen.