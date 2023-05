Schüler der Hundertwasserschule begeistern mit mitreißendem Trommel-Musical in Altena

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Ganz „hübsch laut“ ging es am Donnerstag an der Hundertwasserschule zu, als fast alle 280 Schülerinnen und Schüler trommelten. Mit dem Musical „Trommelinho und das Sonnen-Mond-Fest“ schlossen sie ihre Trommel-Projektwoche ab. © WIECHOWSKI

Getrommelt, was die Trommeln hergaben, haben am Donnerstag fast alle 280 Schülerinnen und Schüler der Hundertwasserschule. Nach einer Projektwoche mit dem Team der Argandona Trommelwelt präsentierten sie vor ihren Eltern, die sich zahlreich in der Turnhalle versammelt hatten, das Musical „Trommelinho und das Sonnen-Mond-Fest“. Und ernteten ordentlich Applaus.

Altena – In mehreren Gruppen hatten die Kinder und Jugendlichen seit Montag das gut einstündige Stück eingeprobt, das gesangliche und schauspielerische Elemente hatte. Nicht alle waren unmittelbar am Stück beteiligt; ältere Schüler sorgten im Hintergrund mit dafür, dass die Technik reibungslos lief.

Mit dem farbenfrohen Trommel-Musical erzählten die Schüler die Geschichte von Trommelinho, der eine Einladung zu einem geheimnisvollen Fest in Afrika erhält, bei dem es magischen Sonnenstaub geben soll, der ein Lächeln auf die Gesichter aller zaubert. Auf seiner Reise dorthin besucht Trommelinho viele Länder und nimmt menschliche und tierische Freunde mit, wie zum Beispiel einen Panda aus China, ein Känguru aus Australien oder einen Löwen aus Afrika.

Das Team um Ben Argandona hatte das Stück mit den Schülerinnen und Schülern einstudiert. © Wiechowski, Jona

Die Kinder waren dazu passend verkleidet und führten immer wieder Tänze vor. Für richtig Stimmung in der Halle sorgten sie dann immer wieder mit den lautstarken Trommeleinheiten, angeheizt von Ben Argandona, der das Stück mit seinem Team in den vergangenen Tagen einstudiert hatte.

Trommelinho besuchte bei seiner Reise unter anderem China – und traf auf tanzende Pandabären. © Wiechowski, Jona

Für das Musical gab es ordentlich Applaus. „Das war total großartig“, lobte Schulleiter Mathias Malter im Gespräch mit der Redaktion. Finanziert werden konnte das Projekt über die Fördermaßnahme „Extra-Geld“ vom Land NRW. Damit sollen Schulen konkret darin unterstützt werden, pandemiebedingte Defizite auszugleichen.

Die älteren Schüler präsentierten im Anschluss an das Musical einen selbst geschriebenen Song zum Thema Zukunft. © Wiechowski, Jona

Im Anschluss an die rund einstündige Vorführung traten noch ein paar ältere Schüler nach vorne, die die Projektwoche dazu genutzt hatten, selbst einen Song zum Thema Zukunft zu schreiben, und trugen diesen vor.