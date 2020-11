Trickbetrug-Serie: „Enkelin“ scheitert - weil sie zu ungeduldig ist

Die Serie reißt nicht ab: Bereits zum vierten Mal in kurzer Zeit versuchten Trickbetrüger ihr Glück in Altena. Doch die „Enkelin“ scheiterte - weil sie zu ungeduldig war.

Altena – Es gibt derzeit eine Serie von Trickbetrugsversuchen in Altena: Immer wieder rufen Betrüger Senioren in der Burgstadt an. Nachdem sie zwei Senioren um viel Geld gebracht hatten, hatte eine 93-Jährige aus Altena in dem aktuellsten Fall nun Glück im Unglück.

Betrügern will 80.000 Euro haben

Diese versuchten es mit einer klassischen Betrugsmasche – mit dem Enkeltrick. „Hallo Oma, wie geht’s?“ So meldete sich die vermeintliche Enkelin am Dienstag (4. November) bei der Altenaerin am Telefon. „Es kam wie immer: Natürlich stellte die Anruferin Geldforderungen“, schildert die Polizei. Sie habe ein Unglück gehabt, erklärte die Betrügerin am Telefon, und brauche nun ganz dringend 80 000 Euro.

So viel Geld hatte die Seniorin nicht zu Hause. Dazu müsse sie erst zur Bank gehen. Offenbar war die Seniorin an eine ungeduldige Täterin geraten: Die falsche Enkelin legte auf, Schaden entstand nicht. Mit dem Enkeltrick waren Betrüger schon mehrfach in Altena erfolgreich. Besonders perfide war die Masche, mit der sich eine vermeintliche Tochter bei einer Seniorin meldete.