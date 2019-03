Traurige Gewissheit: Vermisster aus Altena tot in Emmerich am Rhein aufgefunden

Altena - Im Fall des vermissten Mannes aus Evingsen gibt es seit Dienstagmorgen traurige Gewissheit: Der 75-Jährige wurde in Emmerich im Rhein tot aufgefunden.

Polizei und Staatsanwaltschaft lägen nach den Ergebnissen der Obduktion keinerlei Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vor, hieß es.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis auf Nachfrage mitteilte, war der Vermisste aus Altena bereits am Sonntag, 10. März in Emmerich an der holländischen Grenze gefunden worden.

Nach Angaben der für Emmerich zuständigen Polizei Kleve hatte ein Spaziergänger eine Leiche im Hafenbecken des Emmericher Yachtclubs entdeckt. "Entweder war der Mann dort ins Wasser gelangt oder die Leiche wurde vom Rhein in das Hafenbecken getrieben", so die Polizei Kleve in einer Mitteilung vom 15. März.

Wie kam der Mann an den Rhein?

Die Leiche soll demnach mindestens drei Wochen im Wasser gelegen haben, so die dortigen Ermittler.

Die Polizei Kleve hatte zunächst eine Personenbeschreibung der unbekannten Wasserleiche herausgegeben, um so Hinweise auf die Identität des Mannes zu erhalten.

Im Wege der Obduktion wurde dann die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt. Die Polizei in Kleve hatte Kontakt mit der Polizei MK aufgenommen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, sei es mutmaßlich sehr schwierig, zu ermitteln, wie der Vermisste aus Altena an den Rhein gelangt und dann dort zu Tode gekommen war.

Große Suchaktionen von Polizei und Bevölkerung

Der 75-Jährige aus Altena-Evingsen war am Morgen des 11. Februars in Evingsen zum Spazieren in den Wald gegangen. Nach Angaben der Polizei kam er jedoch nicht wieder. Am Nachmittag hätte der Mann - der als zuverlässig und nicht dement galt - einen Termin gehabt.

So äußert sich die Polizei zum ungelösten Vermisstenfall aus Altena

Die Polizei durchsuchte mit einem Großaufgebot die umliegenden Waldgebiete. Und auch die Bevölkerung in Altena-Evingsen startete eine große Suchaktion. Fast 1000 Helfer beteiligten sich und durchkämmten die Wälder.

Doch auch die zahlreichen freiwilligen Helfer konnten den vermissten 75-Jährigen nicht finden: Die große Suchaktion wurde am Nachmittag erfolglos abgebrochen. Jetzt - Wochen später - gibt es traurige Gewissheit über das Schicksal des Mannes.