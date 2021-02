Wintertraum ohne Stress

Lob von den Ordnungsämtern

+ © Jona Wiechowski Skifahren auf dem Kohlberg ging auch ohne Lift © Jona Wiechowski

Nahezu wolkenfreier Himmel, strahlender Sonnenschein, Temperaturen um den Gefrierpunkt: Nicht nur der Kohlberg eignete sich am Wochenende hervorragend für einen Ausflug in den Schnee. Familien, Paare und Sportler nutzten das gerne aus.

Altena/Nachrodt – Die Parkplätze unterhalb des Quitmannsturms waren heiß begehrt und zeitweise lückenlos gefüllt. Doch irgendwo fand sich immer noch ein Stellplatz – etwa auf dem unteren Kohlberg-Parkplatz. Warm angezogen ging es dann zum Beispiel los auf eine winterliche Wanderung. Besonders schön: Die Sonne glitzerte in den vereisten Ästen. Auch eine Joggingrunde bot sich da an.

Skifahren auch ohne Lift

Das Highlight war für viele aber ganz klar das Schlittenfahren. „Wie aus dem Bilderbuch“, meinte eine Mutter, die ihren Sohn hinter sich hergezogen hatte. „Der Schnee ist schön fest“, beschrieb ein Kind die guten Rodel-Bedingungen.

Perfekt war die Witterung auch zum Skifahren – quasi als Ersatz für den Winterurlaub. „Wir fahren jetzt das fünfte Mal runter“, erklärte Justin Cyganek, zusammen mit Vater Peter und Sarah Spieker unterwegs. „Nur das Hochlaufen wird auf Dauer anstrengend.“ Zwar gibt es am Kohlberg auch einen kleinen Skilift, der aber wegen der Pandemie nicht betrieben werden darf.

Auch der eine oder andere Snowboarder konnte an einem der Hänge gesichtet werden. Wieder andere fuhren mit dem Mountainbike auf den Wegen. Zu voll wurde es aber nirgendwo – die Besucher verteilten sich gut.

Tolle Aussicht vm Quitmannsturmo

Vom Quitmannsturm reichte die Sicht kilometerweit über den Wald und auf das verschneite Neuenrade. Dabei hatte das Neuenrader Ordnungsamt den Turm eigentlich mit Flatterband abgesperrt – weil es bei Schnee und Eis schnell rutschig werden kann und weil auf den Treppen Abstände nicht eingehalten werden können. Die Absperrungen hatten Besucher allerdings durchgerissen.

Das war aber auch das Einzige, das aufgefallen ist. „Es ist Betrieb, aber soweit passt alles“, lobte Marcus Henninger vom Neuenrader Ordnungsamt, das Samstag und Sonntag unterwegs war. „Alles ruhig“, lautete am Sonntagnachmittag auch das vorläufige Fazit von Altenas Ordnungsamtsleiterin, Ulrike Anweiler, für das Wochenende.

Nur wenige Auswärtige in Wiblingwerde

Auch die Nachrodt-Wiblingwerder haben das Sonnen-Schnee-Wetter mit allen Sinnen genossen, blieben aber weitestgehend unter sich. Nur wenige Autos mit auswärtigen Kennzeichen wurden im oder am Dorf gesichtet. Vermutlich dadurch, dass im Ruhrgebiet und Münsterland auch Schnee liegt, kamen nicht viele Auswärtige ins Höhengebiet.

Kinder rauschten mit ihren Schlitten den Berg hinunter, rund um Oevenscheid traf man sich zum Winterwandern mit dem Hund und am Niggenhuser Hof kosteten Familien die Sonne in vollen Zügen aus. „Das Chaos blieb dieses Wochenende aus“, zog Sebastian Putz vom Ordnungsamt der Doppelgemeinde Bilanz. Dadurch, dass im Ruhrgebiet und Münsterland auch Schnee liegt, kamen nicht viele Auswärtige ins Höhengebiet. „Es war absolut überschaubar. Es war gut was los, aber kein Vergleich zu den anderen Wochenenden“, sagte Sebastian Putz.