Traumbühne steht im Schützenzelt

Henning Marquardt, Nico Koslowski, Yvonne Waschke, Alexander Schmitz, Marcel Reischl und René Heimowski (v.l.) bilden die Band „Lenniac“. Der Großteil der Musiker kommt aus Altena. In der Heimat haben sie schon oft für beste Stimmung gesorgt. © Band

Sie freuen sich schon sehr auf Samstag, 2. September, wenn sie für Partystimmung zum 100-jährigen Bestehen des Tambourcorps Dahle sorgen sollen: Die Mitglieder der Band „Lenniac“ geben Vollgas, denn sie haben eine großen Traum: „Wir möchten uns gerne als Partyband fürs Altenaer Schützenfest ins Rennen bringen“, berichten Alexander Schmitz und Yvonne Waschke. Dafür erarbeiten sie ein Cover-Repertoire, das nicht nur abend- sondern auch nachtfüllend ist.

Altena –„Wir sind jetzt in einer Konstellation aufgestellt, in der wir das wollen und schaffen können“, berichten der Gitarrist und die Sängerin. „Lenniac“ wurde im Herbst 2018 gegründet. „Eine Richtung hatten wir nicht, aber wir haben gut harmoniert“, schildert Alexander Schmitz. Ein erstes Akustik-Set war flott eingespielt und im Frühjahr 2019 bei einem Family- and-Friends-Konzert bei Familie Schmitz vor der Haustür vorgestellt. In diesem Zuge wurde per Zettelentscheid auch der Name der Band bestimmt, eine Mischung und Lenne und Maniac. Der erste große Gig ließ nicht lange auf sich warten: „Wir haben dann mit den Grafen gemeinsamen bei den Mühlendorfer Schützen gespielt. Da ist dann auch die Entscheidung gefallen, dass wir uns über die Rockmusik hinaus breiter aufstellen wollen und auch Pop und Partyschlager ins Repertoire mit aufnehmen wollten.“

Die folgende Pandemie bremste die Ambitionen nicht. „Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir auf Abstand weiter geprobt und sobald wieder kleine Zusammenkünfte möglich waren, vor ganz kleinem Publikum gespielt. Allerdings hatte uns in dieser Zeit ein Mitmusiker verlassen. Dann habe ich eine alte Seilschaft wieder aufgenommen und einen alten Bandkollegen aus Adrenalize-Zeiten angerufen“, so Alexander Schmitz.

Der kam, bekam nach längerer Abstinzenz wieder Lust auf Livemusik und hatte viel Freude an den folgenden Auftritten auf beiden Lenneterrassen.

Zu einer weiteren glücklichen und auch skurrilen Fügung kam es dann bei einem Auftritt von „Lenniac“ bei den Pfadfindern in Werdohl. Während des Unplugged-Sets hatte die Band eine Sitztrommel, eine Cajon, auf der Bühne stehen. „Dann kam der René und setzte sich zum Spaß da drauf. Ab dem fünften Song hat er den kompletten Gig bis zum Schluss begleitet. Seitdem haben wir einen guten Schlagzeuger und sind komplett“, berichten Yvonne Waschke und Alexander Schmitz lachend. Seither steht eine Besetzung, mit der „Lenniac“ sehr zufrieden ist: Yvonne Waschke und Nico Koslowski teilen sich den Gesang, den Bass spielt Henning Marquardt. René Heimowski bedient das Schlagzeug, Marcel Reischl und Alexander Schmitz spielen Gitarre.

Einmal pro Woche wird geprobt und das Repertoire wird zunehmend erweitert. Aktuell sind so viele beliebte Coversongs eingespielt, dass „Lenniac“ vier bis fünf Stunden gute Unterhaltung bieten kann. Am Samstag zum Beispiel in der Dahler Schützenhalle beim runden Geburtstag vom Tambourcorps und am 23. September auf der Feuerwehrbühne des Hemeraner Herbstes. Auch für die musikalische Untermalung der Sportlerehrung im Lüdenscheider Kulturhaus ist „Lenniac“ gebucht. „Wir haben Lust auf Bühne, möchten auch gerne ins Umland und natürlich auch unser Altenaer Publikum bespaßen“, erklären Yvonne Waschke und Alexander Schmitz. Beim Kneipensprung am 2. Oktober ist „Lenniac“ im Café Ko zu hören und es gibt im November sogar noch ein paar freie Kapazitäten: Wer die Altenaer Band buchen möchte, kann das unter Tel. 01 79 /4 74 07 17 tun. Alexander Schmitz klärt dann alle Modalitäten ab. „Und es wäre wirklich traumhaft, wenn unter dieser Nummer eines Tages mal der Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft anrufen würde und uns für 2026 ins Zelt bestellt!“