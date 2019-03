In der Trauer gibt es kein Richtig und kein Falsch

+ © Hornemann Andreas Wippermann gestaltete den Vormittag musikalisch mit Improvisationen. © Hornemann

Altena - Der Ehemann ist nach langer Krankheit gestorben und die Witwe startet direkt am nächsten Tag eine große Aufräumaktion. Ihre Tochter ist damit nicht einverstanden und möchte lieber noch einmal im vertrauten Umfeld des Sterbebetts verweilen. Wer hat in dieser Situation Recht? „Beide!“ war am Samstag Konsens im Trauercafé Momo. Denn Trauer ist ein durchweg individueller Prozess, der von jedem Menschen anders durchlebt wird.