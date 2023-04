Ehemals Trippe: Traditions-Geschäftshaus samt Kutsche soll verkauft werden

Von: Volker Heyn

Das gesamte Gebäude von ehemals Schreibwaren Trippe gehört dem „Verein zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Altena“. Es steht seit Jahren leer und soll jetzt über den Altenaer Immobilienmakler Opitz verkauft werden. © Heyn

Eines der Ur-Altenaer Traditions-Geschäftshauser an der Lennestraße steht zum Verkauf: das gesamte Gebäude von Druckerei und Schreibwaren Trippe.

Altena – Unter dem damaligen Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) hatte sich unter anderem mit dem früheren Burggymnasiums-Leiter Holtkemper der „Verein zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Altena“ gegründet. Der Verein war einzig und allein deshalb gegründet worden, um Fördergelder zu beschaffen, die die Kommune selbst nicht bekommen konnte. Aus Fördermitteln wurde das Gebäude von der Familie Trippe samt der dahinter liegenden Druckerei gekauft. Im Schaufenster steht heute noch eine Pferdekutsche, die aus den Museen der Burg Altena stammt.

Im ehemaligen Schreibwarengeschäft war für einige Zeit das so genannte Obst-Büro angesiedelt, eine Art Geschäftsstelle für die Oberstufe des Altenaer Burggymnasiums. Das Schild neben dem Eingang zeugt noch davon. In den Wohnungen über dem Ladenlokal sollten Flüchtlinge untergebracht werden. Aus all dem ist praktisch nichts geworden, es gab tatsächlich keinerlei nennenswerten Aktivitäten nach außen. Das Haus verfiel innerlich, Einbrüche und Wasserschäden verschlimmerten den Zustand.

Nach langer Pause traf sich der Verein im Januar 2023 zu einer Jahreshauptversammlung, der Vorsitz wechselte von Andreas Hollstein auf Bürgermeister Uwe Kober (CDU). Der neue Vorstand traf die richtungsweisende Entscheidung, sich von dem Haus trennen zu wollen. Immobilien Opitz wurde mit dem Verkauf beauftragt, seit einigen Wochen ist außen am Haus ein Hinweis auf den Verkauf angebracht.

„Wir haben festgestellt, dass das Haus das Vereinskapital vernichtet“

Uwe Kober sagt auf Nachfrage der Redaktion: „Das Haus ist mit Fördermitteln gekauft worden, mittlerweile sind alle Bindungsfristen abgelaufen. Der Verein ist seit Jahren ohne Aktivität.“ Im Jahr 2022 hatten sich Vereinsmitglieder auf Initiative von Hans-Ulrich Holtkemper und Sonja Reckschmidt getroffen, um das Gebäude zu entrümpeln. Kober: „Wir haben festgestellt, dass das Haus das Vereinskapital vernichtet.“

Im Jahre 2013 wurde diese alte Kutsche aus den Museen der Burg Altena in das ehemalige Haus Trippe verlagert. Sie steht dort bis heute. © David Schröder

Um den Zustand der Kutsche zu erhalten, muss eine gewisse Temperatur gehalten werden. Die Instandhaltungskosten fressen das Vereinsvermögen auf. Umfangreiche Sanierungen seien nötig, so Kober, um das Haus nutzen zu können. Der Verein soll ohne das Haus weitergeführt werden, aus dem Erlös aus dem Verkauf will man für eine Verschönerung der Innenstadt sorgen, während sich der Stadtmarketing-Verein um eine Belebung kümmern soll.

Nach den Osterferien will der „Bürgerschafts-Verein“ sehen, wie man sich neu aufstellt. Für das Haus gebe es Interessenten, wusste Kober. Man könne natürlich erst nach dem Verkauf sagen, mit welchen Mitteln der Verein zukünftig arbeiten könne.

