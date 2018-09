Neues Büro, neues Gesicht

Tourismusbeauftragte Nathalie Weigelt hat an der Freiheitstraße Quartier bezogen

+ © Keim Nathalie Weigelt an ihrem neuen Arbeitsplatz. Hier geht es um Informationen für Touristen. © Keim

Altena - Seit einer Woche hat Nathalie Weigelt, die neue Tourismus-Beauftragte der Stadt, ihr Büro an der Freiheitstraße 26 in Beschlag genommen. Und es ist ganz schön was los. Vielleicht liegt es am Markttag, aber wahrscheinlicher doch am schönen Spätsommerwetter.