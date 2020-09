Mann (59) tot auf der Straße gefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Einen Polizeieinsatz hat es am Montagmorgen im oberen Bereich der Mühlenstraße gegeben. (Symbolbild)

Ein 59-jähriger Arbeiter bulgarischer Staatsangehörigkeit ist am Dienstagmorgen während seiner Arbeit beim Breitbandausbau gestorben. Er wurde auf der Straße gefunden. Beamten der Kriminalpolizei wurden gegen 9.50 Uhr zur Einsatzstelle gerufen. Die Polizisten haben die Ermittlung aufgenommen.

Altena - Die Arbeiten fanden im oberen Bereich der Mühlenstraße in Dahle in der Nähe der Straße Im Nossenberg statt. Die Gegend ist stark bewaldet, so dass die Polizei vermeintlich zu einem Einsatz im Wald gerufen wurde.

Notarzt konnte nichts mehr tun

Der Notarzt stellte den Tod fest, aber nicht die Todesursache. Die hinzugezogenen Kriminalbeamten stellten keine Fremdeinwirkung an dem Leichnam fest. Das berichtete ein Polizei-Pressesprecher auf Nachfrage der Redaktion.