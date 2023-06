Vor 40 Jahren in Altena: Roswitha kam nicht, aber die Toten Hosen

Von: Volker Heyn

Die Toten Hosen am 10. Juni 1983 im Altenaer Jugendheim an der Bornstraße. Rechts im Bild der Kameramann, der Material für eine Konzertdoku aufnahm, die heute noch bei Youtube zu sehen ist. © Uwe Pleß

Vor genau 40 Jahren gaben die Toten Hosen – zu der Zeit kaum bekannt – ein Konzert in Altena. Der damalige Konzertveranstalter Thomas Zimmermann lässt die Erinnerung an diesen Abend lebendig werden.

Altena – Vor genau 40 Jahren, am 10. Juni 1983, gaben die damals kaum bekannten Toten Hosen vor 250 Zuschauern ein Konzert im Altenaer Jugendheim an der Bornstraße. Der damalige Konzertveranstalter Thomas Zimmermann (61), ehemaliger Schüler des Altenaer Burggymnasiums, erinnert sich. Zur Entstehung dieses Textes haben sich die Freunde und Freundinnen von damals in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden, um den legendären Abend vor 40 Jahren in detaillierten Erinnerungen aufleben zu lassen.

Wir waren Anfang der 1980er-Jahre eine Gruppe von musikbegeisterten Jugendlichen, die inspiriert von den Sendungen des englischen DJs John Peel auf dem Soldatensender BFBS Punk- und New Wave-Musik hörten. Ich habe damals am Burggymnasium, in der Burg Holtzbrinck, im JZ Schauburg in Iserlohn und in der Garage in meinem Nachrodter Elternhaus privat Konzerte und Diskos veranstaltet und profitierte von meinem guten Verhältnis zu Ulla Rinke vom Kulturring der Stadt Altena und zu Rektor Alfred „Ali“ Werthmann, weil wir natürlich immer die Genehmigung zur Nutzung öffentlicher Räume benötigten.

Das Hosen-Konzert vor 40 Jahren in Altena war total wild, die Musiker warfen sich auf den Boden oder sprangen ins Publikum und umgekehrt. © Uwe Pleß

Von 1978 bis 1984 habe ich meine Sommerferien zur Hälfte in Großbritannien verbracht und Konzerte besucht, Schallplatten gekauft und Kontakte geknüpft. Im August 1982 lernte ich bei einem Konzert der TV Personalities Alan McGee kennen, der zehn Jahre später die Band Oasis entdecken sollte. Einige Monate später gründete er sein Creation-Label und brachte mir Platten in mein Nachrodter Kinderzimmer, von dem aus ich unter Mithilfe von Christine Ferreau und Dirk Rudolph Pakete durch die Republik schickte.

In den Herbstferien 1980 fuhren wir nach Berlin, um Konzerte zu schauen und Platten zu kaufen. Wir erfuhren, dass eine Band namens ZK in einem illegalen Hinterhofclub namens KZ 36 in Kreuzberg auftreten sollte. Wir fanden den Club, erlebten das Konzert und waren Feuer und Flamme für Sänger Campino und seine Mannen.

Konzert mit den Hosen in Altena vereinbart

Zwei Jahre später änderte sich die Besetzung der Band ZK, und Die Toten Hosen formierten sich. Inzwischen hatten sie mit ihrem Manager Jochen Hülder ihr eigenes Plattenlabel „Totenkopf“ gegründet und veröffentlichten zwei Alben von ZK und die erste Hosen-Single „Wir sind Bereit“. Ich rief bei „Totenkopf“ an, fuhr in das Düsseldorfer Büro und kam mit einem Haufen Platten zurück, die ich auf Kommission per Post verkaufte. Gleichzeitig vereinbarte ich mit Manager Hülder, dass die Hosen für ein Konzert nach Altena kommen sollten.

Hier kriegt Drummer Manne von den Clox Instruktionen von Campino, weil Hosen-Drummer Trini Trimpop noch nicht in Altena angekommen war. © Uwe Pless

Damals tummelten wir uns freitags immer in der Hemeraner Disco Point One und trafen uns am Samstagmittag im Altenaer Café Bohne an der Lindenstraße. Ich erzählte von meinem Plan und dann stand fest, dass Die Sauberen Drei, eine Band aus unserer Mitte, im Vorprogramm auftreten sollten. Der Bandname ist übrigens ein Werbespruch der damaligen Nachrodter Firma Reinol. Als weitere Band sprach ich die Dortmunder Punkband Clox an.

Nicht weit vom Café Bohne befand sich das städtische Jugendheim an der Bornstraße, dort sollte das Konzert stattfinden. Ich besuchte Jugendpfleger Dieter Becker im Rathaus, er war einverstanden und freute sich über meine Initiative.

Brüste auf Plakaten mussten in Altena überklebt werden

Die Band schickte mir mittlerweile einen Schwung Plakate – und da ging der Ärger los. Das Motto der Tournee lautete „Roswitha kommt nicht, aber die Toten Hosen“ und als Plakatmotiv posierte eine nackte Frau. Mein Freund Uwe Schütz erinnert sich: „Thomas bat Mike Stracke und mich, in Altena und Umgebung zu plakatieren und dabei die Brüste zu überkleben.“

Inzwischen wurden Die Toten Hosen bekannter und im April 1983 erschien ihr erstes Album „Opel Gang“. Ich hatte mein VWL-Studium in Köln begonnen, verbrachte aber die Wochenenden im Sauerland. Am 5. Juni , fünf Tage vor dem Konzert, klingelte das Telefon: Mit den Worten „Jugendamt der Stadt Altena, Becker“ meldete sich Dieter Becker und kam gleich zum Wesentlichen: „Herr Zimmermann, ich möchte das Tote-Hosen-Konzert absagen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ja auch Werbung bis ins Ruhrgebiet gemacht haben, das war doch gar nicht vereinbart, und wenn da diese ganzen Punker nach Altena kommen, kann ich für nichts garantieren. Diese Punker sind doch unberechenbar. Die hauen mir die Hütte zu Klump.“ Ich entschied mich, hart zu bleiben, das Konzert werde schon ordnungsgemäß verlaufen. Becker willigte ein. Mein Herz pochte.

Trini Trimpop kommt viel zu spät

Am Morgen des Konzerts traf ich mit dem Zug aus Köln am Bahnhof Einsal ein, holte Christine Ferreau mit dem Auto meiner Eltern ab, fuhr zum Jugendheim und wartete auf die Bands. Die Sauberen Drei waren die Ersten, anschließend trafen die Clox aus Dortmund ein und berichteten, dass die Düsseldorfer sich verspäten würden. Schlagzeuger Trini Trimpop, der übrigens aus Kierspe stammt, sei noch auf der Rückreise aus Zürich und hätte seinen Flug verpasst. Bei mir wuchs die Nervosität. Irgendwann bog aber doch der legendäre Hosen-Tourbus um die Ecke. Sie bauten auf und fragten Clox-Schlagzeuger Manne, ob er nicht für Trini einspringen kann.

Campino von den Toten Hosen bei einem Konzert 2022. Der Musiker sendet Grüße nach Altena, erinnert sich an das Konzert vor 40 Jahren aber nicht mehr. © Schachtschneider

Endlich konnten wir die Tür öffnen. Security gab es nicht. Christine Ferreau, noch minderjährig, übernahm Kasse und Einlass: „Das Sicherheitskonzept war ich.“ Als erste Band gingen Sabine Opderbeck, Dirk Rudolph und Uwe Schütz für zwei Songs auf die Bühne. Anschließend performten Dirk Rudolph, Uwe Schütz, Roland Schmidt und Michael Jasten alias Die Sauberen Drei.

Die Toten Hosen in Altena: Gäste trinken das Bier der Band aus

Währenddessen war das Gagen-Bier in der Bandgarderobe von Gästen ausgetrunken worden, die Hosen waren zwar verärgert, aber labten sich an Sangria. Bei den Clox wurde es im Publikum wild, es wurde Vollkontakt-Pogo getanzt, alle stießen sich gegenseitig zu Boden. Trini Trimpop war aber immer noch nicht eingetroffen und der Hosen-Manager mahnte weiteres Bier an, ohne das die Toten Hosen nicht auftreten könnten. Irgendwie schafften wir es, einen Kasten Altbier zu besorgen. Wenn man weiß, dass Supermärkte wie Plaza und Aldi damals um 18.30 Uhr schlossen, frage ich mich heute noch, woher der Kasten kam.

Es wurde später und später. Die Toten Hosen fingen zunächst an mit Manne, dem Clox-Schlagzeuger, sehr breites Kreuz und von Beruf Fernfahrer. Im Laufe des Konzerts fand endlich auch Trini Trimpop den Weg in die Bornstraße, er übernahm das Schlagzeug. Er wurde an dem Tag 32 Jahre alt, was auf der Bühne gefeiert wurde. Campino stimmt ein Ständchen für Trini an: „Happy Birthday, Du Arschloch.“ Der Abend wird vom einem von den Hosen beauftragtem Kameramann gefilmt. Uwe Pleß von den Clox machte Farbfotos, die erst nach 40 Jahren wieder aufgetaucht sind.

Im Publikum war auch der heutige AK-Redakteur Volker Heyn, damals noch Schüler und wie viele Konzertbesucher minderjährig. Er erinnert sich: „Es war ein unfassbar aufregender Konzertabend, Campino sprang ins Publikum, schmiss sich auf den Boden und in die Menge, wir auch. Ich konnte auf die Bühne und grölte mit Campino ‘Bommerlunder’ ins Mikro. So eine Energie auf und vor der Bühne hatte ich vorher noch nie erlebt. Ekstatisch wurden ‘Reisefieber’, ‘Opel Gang’, ‘Wir sind bereit’ mit maximalem Körpereinsatz abgefeiert. Anschließend waren wir alle total groggy und fertig, für mich war es damals besser und lauter als der Urknall.“

Volker Heyn (rechts) war mit damals 17 Jahren noch kein Mitarbeiter des AK und erlebte das Hosen-Konzert im Jugendheim live mit. © Die Toten Hosen - Reisefieber - Konzertdoku

Der Konzertabend ging um 22 Uhr ohne Schäden und auf Drängen von Dieter Becker ohne Zugabe zu Ende. Jugendpfleger Becker traute sich wieder aus seinem Dienstzimmer heraus, in das er sich während des Konzertes eingeschlossen hatte. Zur Sicherheit soll er eine Gaspistole in Griffweite gehabt haben.

Mit den Toten Hosen Pizza essen bei Vito

Die Bands packten einfach ein und fuhren ein Haus weiter. Michael Jasten weiß heute noch, wohin es ging: „Ich erinnere mich, dass wir nach dem Gig in größerer Runde mit den Hosen was essen gegangen sind. Und zwar in der unsäglichen Untertagepizzeria von Vito in der Bungernpassage unter Plaza.“

Thomas Zimmermann © fotostudioneukoelln.de

Im Altenaer Kreisblatt erschien einige Tage später ein unbebilderter Artikel über das Konzert, der jahrelang als Fundstück (Titel: „250 Punker im Jugendheim – Keine Zwischenfälle trotz der bewußten Provokation“) auf der Website der Toten Hosen zu finden war. Jugendpfleger Becker schimpfte darin: „Das Konzert wurde nämlich nicht etwa vom Jugendheim selbst, sondern von einem Privatmann veranstaltet.“

Dieser Privatmann war ich. Seit 1983 bin ich ununterbrochen im Musikbusiness tätig. In den 80ern betrieb ich mit Dirk Rudolph die Konzertagentur und Schallplattenfirma Pastell. 1990 wechselte ich zu CBS/Sony Music und betreute das Debütalbum der Fantastischen Vier. Anschließend wechselte ich in den Finanzbereich und bin jetzt als Controller beim Musikverlag Budde Music (unter anderen Alphaville) in Berlin tätig.

Die Toten Hosen sind Stars. Was ist aus den anderen Beteiligten geworden? Dirk Rudolph ist ein weltweit gefragter Grafikdesigner und unter anderem für die Plattencover der Toten Hosen verantwortlich. Auch den Umschlag der Autobiografie von Campino hat er gestaltet. Uwe Schütz arbeitet in der Unternehmenskommunikation von Siemens; Michael Jasten lebt als Gestalter für authentische Nachhaltigkeitskommunikation im Allgäu; Christine Ferreau ist als Referentin für Kommunikation beim Landschaftsverband Rheinland; Mike Stracke ist Oberstufenkoordinator an einem Gymnasium in Bergisch-Gladbach. Matthias Gülicher lebt als Schallplattenimporteur in Köln. Roland Wiegel, geborener Schmidt, ist Architekt und Geschäftsführer einer Bauunternehmung nahe Hamburg. Volker Heyn ist seit 37 Jahren Redakteur beim Märkischen Zeitungsverlag und lebt nach wie vor in Altena.

Das Video Zwei längere Ausschnitte des Auftritts der Toten Hosen in Altena am 10. Juni 1983 finden sich in einem zwölfminütigem Video „Die Toten Hosen - Reisefieber - Konzertdoku - Teil 01/02“ auf YouTube (Auftritt in Altena ab Minute 5:34 und ab Minute 10:00).