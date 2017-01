Regale im Toom-Markt leeren sich

Altena - Der eigentliche Abschied vom Toom-Markt kommt nun etwas schneller als erwartet. Letzter Verkaufstag wird am Samstag, 25. Februar, sein.

Das bestätigte Christiane Preisen, als Pressereferentin für die Rewe-Region West zuständig. Damit wird der Haupt-Mieter des Stapelcenters nur noch etwas mehr als einen Monat für die Altenaer Kunden da sein. Die Zeit bis Ende März werde dann genutzt, um die Regale auszuräumen und den endgültigen Auszug vorzubereiten. Dann werden die Türen des Supermarktes aber für die Altenaer schon geschlossen sein.

+ Der Toom-Eingang zur Freiheitstraße hin. © Keim

Schon gestern war auszumachen, dass sich die Warenbestände je nach Abteilung bereits deutlich gelichtet haben. Das galt insbesondere für den so genannten Non- Food-Bereich, also zum Beispiel Textilien, Bekleidung oder Haushaltswaren. Dabei taten offenbar auch Rabatte auf die Preise ihre Wirkung, die das Rewe-Haus auf manche Warengruppen gegeben hatte. Es dürfe auch keine nennenswerten Nachbestellungen mehr geben. Anders, so die Rewe-Sprecherin, werde es sich im Lebensmittelbereich verhalten. Da sollen die Regale bis zum letzten Verkaufstag noch wieder aufgefüllt werden. „Im Hauptsortiment wird regelmäßig nachbestellt.“