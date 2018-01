Das Katzenelend verringern

+ © Spies Wer eine verwahrloste Katze findet, sollte immer den Tierschutzverein verständigen. Sieht die Katze gepflegt aus und trägt vielleicht sogar ein Halsband, so gehört sie laut Sabine Hammer höchstwahrscheinlich zu einem Halter und ist vermutlich kastriert. © Spies

Altena - Während in vielen anderen Städten die Tierschutzvereine vergeblich versuchen, eine Kastrationspflicht für Katzen zu erwirken, ist diese in Altena bereits seit 2012 in Kraft. Für Katzenhalter bedeutet das: Freigänger müssen ab dem fünften Lebensmonat von einem Tierarzt kastriert und mittels Tätowierung oder Mikrochip gekennzeichnet werden. Aber bewirkt diese Verordnung überhaupt etwas?